Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımı olay yarattı! O detay takipçilerinin gözünden kaçmadı
20 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki hem yaptığı işlerle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Aleyna Tilki bir süredir sosyal medya orucundaydı ancak bozdu. En son Haziran ayında paylaşım yapan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu bozmasına ama tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar Aleyna Tilki'nin paylaştığı mini şortlu fotoğraflarda 'Photoshop'u abarttığı' yönünde yorumlarda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin mini şortuyla yaptığı o paylaşımlar…
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkat çeken Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti. Aleyna Tilki 2 milyon 700 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında en son Haziran ayında paylaşım yapmıştı. Genç popçu Aleyna Tilki sessizliğini bozdu mini şortlu hallerini, "Beni çok özlediniz diye paylaştım" notuyla paylaştı. Bazı takipçileri genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsünü Photoshop yapılmış olduğu yönünde yorumladı. Tilki'nin paylaştığı karelere takipçileri "Photoshop 'u abartmışsın" dedi. İşte Aleyna Tilki'nin mini şortuyla yaptığı o paylaşımlar…
Bir süredir sosyal medya paylaşımlarını azaltan Aleyna Tilki mini şortlu hallerini paylaştı. Tilki'nin bu pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Aleyna Tilki, herkesin işsiz kaldığı pandemi döneminde imza attığı reklam anlaşması ile hatırı sayılır bir kazanç sağladı.