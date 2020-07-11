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Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımı olay yarattı! O detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

20 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki hem yaptığı işlerle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Aleyna Tilki bir süredir sosyal medya orucundaydı ancak bozdu. En son Haziran ayında paylaşım yapan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu bozmasına ama tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar Aleyna Tilki'nin paylaştığı mini şortlu fotoğraflarda 'Photoshop'u abarttığı' yönünde yorumlarda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin mini şortuyla yaptığı o paylaşımlar…

11.07.2020 10:52 - Son Güncelleme: 11.07.2020 10:52
Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımı olay yarattı! O detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkat çeken Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti. Aleyna Tilki 2 milyon 700 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında en son Haziran ayında paylaşım yapmıştı. Genç popçu Aleyna Tilki sessizliğini bozdu mini şortlu hallerini, "Beni çok özlediniz diye paylaştım" notuyla paylaştı. Bazı takipçileri genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsünü Photoshop yapılmış olduğu yönünde yorumladı. Tilki'nin paylaştığı karelere takipçileri "Photoshop 'u abartmışsın" dedi. İşte Aleyna Tilki'nin mini şortuyla yaptığı o paylaşımlar…

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Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımı olay yarattı! O detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarını azaltan Aleyna Tilki mini şortlu hallerini paylaştı. Tilki'nin bu pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Aleyna Tilki, herkesin işsiz kaldığı pandemi döneminde imza attığı reklam anlaşması ile hatırı sayılır bir kazanç sağladı.

Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımı olay yarattı! O detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Bu parayı kardeşinin ve kendisinin eğitiminde kullanacağını söyleyen Aleyna Tilki yoğun temposu içerisinde sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı bırakmıştı.

Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımı olay yarattı! O detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Sessizliğini bozan Tilki, 'Beni çok özlediniz diye paylaştım' notuyla yeni kareler paylaştı.

Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımı olay yarattı! O detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Aleyna'nın sevenleriyle hasret giderdiği kareleri birkaç saat içerisinde 150 bini aşkın beğeni kazandı.

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