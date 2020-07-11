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Burcu Özberk balon sınavı ve siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Burcu Özberk'in Altın Kelebek'te 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülü aldı. Yorucu bir sezonun ardından Bodrum'a tatile giden Burcu Özberk, balona çıkma sınavı verirken, siyah bikinisiyle Bodrum'u da salladı.

11.07.2020 09:28 - Son Güncelleme: 11.07.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





