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Burcu Özberk balon sınavı ve siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Burcu Özberk'in Altın Kelebek'te 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülü aldı. Yorucu bir sezonun ardından Bodrum'a tatile giden Burcu Özberk, balona çıkma sınavı verirken, siyah bikinisiyle Bodrum'u da salladı.

11.07.2020 09:28 - Son Güncelleme: 11.07.2020 09:28
Burcu Özberk balon sınavı ve siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Afili Aşk dizisiyle şöhretinin zirvesine çıkan ve son olarak bir Altın Kelebek heykelciğini de evine götüren Burcu Özberk yorucu sezonun acısını çıkarıyor.

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Burcu Özberk balon sınavı ve siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Oyuncu Burcu Özberk, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Afili Aşk'ın final yapmasının ardından yaz sezonunu tatil yaparak geçiriyor.

Burcu Özberk balon sınavı ve siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Burcu Özberk geçen perşembe aralarında stilist Serenay Satıcı'nın da bulunduğu arkadaş grubuyla Yalıkavak'taki bir plajdaydı.

Burcu Özberk balon sınavı ve siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Güzel oyuncuya, Serenay Satıcı'nın yanı sıra üç erkek arkadaşı da eşlik etti.

Burcu Özberk balon sınavı ve siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Yüzdüğü sırada yanına yanaşan birkaç küçük çocuk, oyuncuyu "Gazeteciler seni çekiyor abla" diyerek uyardı.

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