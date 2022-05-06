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Haberler Magazin Songül Karlı bu kez çok cesur! Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla öyle bir poz verdi ki! 48’lik Songül resmen cesaretini konuşturdu

Songül Karlı bu kez çok cesur! Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla öyle bir poz verdi ki! 48’lik Songül resmen cesaretini konuşturdu

Songül Karlı bu kez çok cesur! Attığı her adımla gündem olmayı başaran ünlü türkücü Songül Karlı, özellikle iddialı sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Cesaretini konuşturan Karlı, iddialı paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla poz veren Karlı, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

06.05.2022 18:54 - Son Güncelleme: 06.05.2022 19:03
Songül Karlı bu kez çok cesur! Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla öyle bir poz verdi ki! 48’lik Songül resmen cesaretini konuşturdu

Sesi ve türkülerinin yanı sıra sosyal medyada yayınladığı pozlarla ve geçirdiği estetik operasyonlarla da çok konuşulan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Songül Karlı bu kez çok cesur! Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla öyle bir poz verdi ki! 48’lik Songül resmen cesaretini konuşturdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karlı, havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla verdiği görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı bu kez çok cesur! Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla öyle bir poz verdi ki! 48’lik Songül resmen cesaretini konuşturdu

Sıfır makyaj poz veren Songül Karlı'nın doğal halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Songül Karlı bu kez çok cesur! Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla öyle bir poz verdi ki! 48’lik Songül resmen cesaretini konuşturdu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı "Ne oldu sana Songül?" yorumunda bulundu.

Songül Karlı bu kez çok cesur! Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla öyle bir poz verdi ki! 48’lik Songül resmen cesaretini konuşturdu

İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan pozu başta olmak üzere ünlü isimlerin doğal halleri...

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