Songül Karlı bu kez çok cesur! Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla öyle bir poz verdi ki! 48’lik Songül resmen cesaretini konuşturdu
Songül Karlı bu kez çok cesur! Attığı her adımla gündem olmayı başaran ünlü türkücü Songül Karlı, özellikle iddialı sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Cesaretini konuşturan Karlı, iddialı paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. Havlusunu üzerine atıp ıslak saçlarıyla poz veren Karlı, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
06.05.2022 18:54 - Son Güncelleme: 06.05.2022 19:03
Sesi ve türkülerinin yanı sıra sosyal medyada yayınladığı pozlarla ve geçirdiği estetik operasyonlarla da çok konuşulan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.