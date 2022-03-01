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Haberler Magazin Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Takipçilerine göz kırptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Takipçilerine göz kırptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Geçen günlerde İbo Show'a konuk olan ve göğüs dekolteli kıyafetiyle programa damga vuran Songül Karlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, beyaz tişörtüyle sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımsa Karlı'nın son hali beğeni topladı. İşte Songül Karlı'nın takipçilerine göz kırptığı o paylaşımı...

01.03.2022 18:14 - Son Güncelleme: 01.03.2022 18:20
Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Takipçilerine göz kırptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, geçen günlerde İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olmuştu.

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Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Takipçilerine göz kırptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle programa damga vuran Songül Karlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Takipçilerine göz kırptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Takipçilerine göz kırptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Karlı, beyaz tişörtü ile sere serpe uzanarak takipçilerine göz kırptığı anları kayıt altına aldı ve Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Takipçilerine göz kırptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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