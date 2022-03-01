Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Takipçilerine göz kırptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı
Songül Karlı beyaz tişörtüyle sere serpe uzandı! Geçen günlerde İbo Show'a konuk olan ve göğüs dekolteli kıyafetiyle programa damga vuran Songül Karlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, beyaz tişörtüyle sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımsa Karlı'nın son hali beğeni topladı. İşte Songül Karlı'nın takipçilerine göz kırptığı o paylaşımı...
01.03.2022 18:14 - Son Güncelleme: 01.03.2022 18:20
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, geçen günlerde İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olmuştu.
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle programa damga vuran Songül Karlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.