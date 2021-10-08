Soner Sarıkabadayı kural bozdu sır gibi sakladığı bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! Hasan Matias'ın annesi ile benzerliği dikkat çekti
Soner Sarıkabadayı kural bozdu sır gibi sakladığı bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! Beş yıllık ilişkilerini Ekim 2020'de evlilikle taçlandıran Soner Sarıkabadayı ile Madelein Camelo Lopez, kural bozdu. Ünlü çift, minik bebekleri Hasan Matias'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Bir yaşına basan oğullarının fotoğrafını yayınlayan çiftin paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Hasan Matias'ın annesi ile benzerliği ise sosyal medyaya damga vurdu. Anne-oğlun benzerliği için 'Annesinin kopyası', 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumları yapıldı. İşte Hasan Matias bebek...
08.10.2021 01:49
- Son Güncelleme: 08.10.2021 01:49
Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynattığı Kolombiya Güzeli Camelo Lopez ile 4 Ekim 2020'de dünyaevine girmiş ardından da oğlunu kucağına almıştı.
Zaman zaman mutlu aile pozlarını yayınlayan ünlü çift, bir yıldır bebeklerinin yüzünü göstermekten çekiniyordu. Ünlü çift, Hasan Matias'ın doğum gününde bu kuralı bozdu.
Bir yıl önce anne-baba olmanın sevincini yaşayan Soner Sarıkabadayı ile Madelein Lopez Camelo, oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.
Sarıkabadayı, oğlunun fotoğrafının altına ise "Bugün benim canım oğlum Hasan Matias bir yaşına girdi. Hep beraber sağlıklı, mutlu senelere benim aşkım. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.