Merve Özbey’i bakın kim keşfetmiş! Duyan inanamadı herkes Erdem Kınay sanıyordu gerçek bambaşka çıktı meğer o ünlü isim...
Merve Özbey'i bakın kim keşfetmiş! Duyan inanamadı... Ünlü şarkıcı Merve Özbey, MasterChef'in Erzurum'da çekilen bölümüne konuk olması üzerine gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü şarkıcının hayatını merak edip araştırmaya başladı. Duman şarkısında Erdem Kınay'a eşlik ederek adını geniş kitlelere duyuran Merve Özbey'in hangi ünlü tarafından keşfedildiğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Merve Özbey'i kim keşfetmiş...
07.10.2021 23:49
- Son Güncelleme: 07.10.2021 23:50
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, MasterChef'in Erzurum'da çekilen bölümüne konuk olması üzerine gündeme geldi.
1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü şarkıcı, İTÜ Türk Musiki Devlet Konservatuarı mezunu oldu. Ünlü şarkıcı, Duman şarkısında Erdem Kınay'a eşlik ederek adını geniş kitlelere duyurdu.
Ancak bilinenin aksine Merve Özbey'i ilk keşfeden isim Erdem Kınay değildi. Özbey'i ilk keşfeden Ebru Gündeş oldu.