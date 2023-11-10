Hülya Koçyiğit'i daha önce hiç böyle görmediniz! Çocukluk ve gençlik yıllarına ait hiç görülmemiş kareleri paylaştı beğeni yağmuruna tutuldu

75 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit'ten sosyal medyayı sallayan paylaşımlar... Gülşah, Susuz Yaz, Kezban, Sev Kardeşim gibi 200'ün üzerine filmde, 10 tane de televizyon dizisinde rol alan, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde gençlik yıllarına ait hiç görülmemiş bir karesini paylaşan Koçyiğit, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle annesiyle birlikte çekilmiş, çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı. İşte detaylar...
Hülya Koçyiğit sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.
200'ün üzerinde film ve 10 televizyon dizisinde rol alan usta oyuncu son dönemde takipçilerini alıp geçmişe götürüyor.
Sinemada pek çok filmde farklı karakterlerde performans sergileyen Hülya Koçyiğit, 1972 yılında Serdar Gökhan ile başrolünü paylaştığı Gökçeçiçek filminin setinden bir fotoğraf paylaşmıştı önceki gün.