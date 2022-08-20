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Haberler Magazin Sönen bir yıldızın dramı! İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender'in son hali yürekleri yaktı! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

Sönen bir yıldızın dramı! İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender'in son hali yürekleri yaktı! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

Pek çok sanatçının sahneye çıkmasına ve hayallerine kavuşmasına ön ayak olan İbrahim Tatlıses onun da elinden tutmuştu ancak sonu hiç iyi olmadı. İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği Engür Kalender eski şöhretini kaybedince psikolojisinin bozulduğu ve çöp evde yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Evinden 2 kamyon çöp çıkan Ergür Kalender hakkında bir yazı yazan Onur Akay "Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkmış" dedi.

20.08.2022 11:10 - Son Güncelleme: 20.08.2022 11:10
Sönen bir yıldızın dramı! İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali yürekleri yaktı! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

İbrahim Tatlıses sayesinde şöhreti yakalayan Engür Kalender hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çöp evde yaşayan şarkıcı Kalender'in evine belediye geldi. İşte haberin detayları...

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Sönen bir yıldızın dramı! İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali yürekleri yaktı! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

Bir dönemin öne çıkan isimlerinden Engün Kalender hakkında yeni iddia... İbrahim Tatlıses'in şöhret ettiği Engür Kalender'in, çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Sönen bir yıldızın dramı! İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali yürekleri yaktı! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığı açıkladı.

Sönen bir yıldızın dramı! İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali yürekleri yaktı! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

"İKİ KAMYON ÇÖP ÇIKTI"

Yeni bir yazı kaleme alan Akay ünlü şarkıcının evine belediye ekiplerinin geldiğini açıkladı. Kalender'in evi temizlendiği ve iki kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Onur Akay yaşananları şöyle anlattı:

Sönen bir yıldızın dramı! İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali yürekleri yaktı! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

"İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, çöp evde yaşadığını yazmıştım. Psikolojik sorunları olan Engür Kalender'in, annesi ile yaşadığı evi belediye temizledi.

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