Sönen bir yıldızın dramı! İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender'in son hali yürekleri yaktı! Evinden 2 kamyon çöp çıktı
Pek çok sanatçının sahneye çıkmasına ve hayallerine kavuşmasına ön ayak olan İbrahim Tatlıses onun da elinden tutmuştu ancak sonu hiç iyi olmadı. İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği Engür Kalender eski şöhretini kaybedince psikolojisinin bozulduğu ve çöp evde yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Evinden 2 kamyon çöp çıkan Ergür Kalender hakkında bir yazı yazan Onur Akay "Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkmış" dedi.
İbrahim Tatlıses sayesinde şöhreti yakalayan Engür Kalender hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çöp evde yaşayan şarkıcı Kalender'in evine belediye geldi. İşte haberin detayları...
Bir dönemin öne çıkan isimlerinden Engün Kalender hakkında yeni iddia... İbrahim Tatlıses'in şöhret ettiği Engür Kalender'in, çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığı açıkladı.
"İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, çöp evde yaşadığını yazmıştım. Psikolojik sorunları olan Engür Kalender'in, annesi ile yaşadığı evi belediye temizledi.