Sönen bir yıldızın dramı! İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali yürekleri yaktı! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığı açıkladı.