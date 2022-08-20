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Haberler Magazin Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in 3 günlük düğününün ilk gününde kriz üstüne kriz! Eski eşini düğüne çağırdı kapıya ambulans dayandı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in 3 günlük düğününün ilk gününde kriz üstüne kriz! Eski eşini düğüne çağırdı kapıya ambulans dayandı

18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor... Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez, hayranlarına gönderdiği email ve yazdığı blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğruladı. Çiftin merakla beklenen 3 günlük düğünü nihayet başladı. Düğünün ilk günü kriz üzerine kriz çıktı. İşte detaylar...

20.08.2022 12:34 - Son Güncelleme: 20.08.2022 12:35
Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 3 günlük düğününün ilk gününde kriz üstüne kriz! Eski eşini düğüne çağırdı kapıya ambulans dayandı

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, şimdilerde ikinci baharlarını yaşıyor.

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 3 günlük düğününün ilk gününde kriz üstüne kriz! Eski eşini düğüne çağırdı kapıya ambulans dayandı

"YAŞ ALDIK"

Jennifer Lopez, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili olarak; "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz" diye konuşmuştu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 3 günlük düğününün ilk gününde kriz üstüne kriz! Eski eşini düğüne çağırdı kapıya ambulans dayandı

"ONLAR ARTIK KARI KOCA!"

TMZ'nin aktardığı habere göre; Ünlü çift önceki gün evlendi. İkili, evlilik işlemlerini Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştirdi. Çifte yakın bir kaynak, "Onlar artık karı koca" ifadesini kullandı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 3 günlük düğününün ilk gününde kriz üstüne kriz! Eski eşini düğüne çağırdı kapıya ambulans dayandı

"YÜZÜKLERİMİZİ HAYATIMIZIN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ"

Ünlü şarkıcı Lopez, hayranlarına gönderdiği email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğruladı. Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" sözlerini kaleme aldı.

Lopez, düğünlerine dair ise şunları yazdı:

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 3 günlük düğününün ilk gününde kriz üstüne kriz! Eski eşini düğüne çağırdı kapıya ambulans dayandı

Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik.

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