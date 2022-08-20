Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 3 günlük düğününün ilk gününde kriz üstüne kriz! Eski eşini düğüne çağırdı kapıya ambulans dayandı

"YAŞ ALDIK"

Jennifer Lopez, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili olarak; "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz" diye konuşmuştu.