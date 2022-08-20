PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Adana gelini olan Müge herkesi şaşırttı! Meğer aslen...

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Geçtiğimiz ay Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2022 , 10:21 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:31
Adana gelini olan Müge herkesi şaşırttı! Meğer aslen...

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdikten sonra bir Adana gelini olan Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

Adana gelini olan Müge herkesi şaşırttı! Meğer aslen...

EMEL SAYIN

Sivas

Adana gelini olan Müge herkesi şaşırttı! Meğer aslen...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

SON DAKİKA