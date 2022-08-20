Adana gelini olan Müge herkesi şaşırttı! Meğer aslen...
Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Geçtiğimiz ay Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2022 , 10:21Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:31