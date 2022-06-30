Survivor Aleyna bikinili pozlarıyla yine yaptı yapacağını! Survivor'da cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulan Kalaycıoğlu...
Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Çok sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak Survivor hakkında yaptığı Ayşe Yüksel, cinsellik ve tuvalet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyada adeta fenomen olan güzel isim, bu kez bikinili paylaşımıyla gündemde.
30.06.2022 12:57 - Son Güncelleme: 30.06.2022 12:57
Herkes tarafından tanınan ve bilinen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliği ve fiziğiyle herkesi mest etmeye devam ediyor.