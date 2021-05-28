Son Yaz'ın Akgün'ü Alperen Duymaz'ın gizlice evlendiği öğretmen eşi herkesi hayran bıraktı! İşte Alperen Duymaz'ın eşi

Akgün karakteri ile Son Yaz dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Alperen Duymaz, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Alperen Duymaz'ın eşi çocukluğundan beri tanıdığı tanıdığı Kübra Kelkit. Bir öğretmen olan Kübra Kelkit ve Alperen Duymaz apar topar evlenmişlerdi. İşte başta Alperen Duymaz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

28.05.2021 13:06 - Son Güncelleme: 28.05.2021 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





