Son Yaz'ın Akgün'ü Alperen Duymaz'ın gizlice evlendiği öğretmen eşi herkesi hayran bıraktı! İşte Alperen Duymaz'ın eşi
Akgün karakteri ile Son Yaz dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Alperen Duymaz, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Alperen Duymaz'ın eşi çocukluğundan beri tanıdığı tanıdığı Kübra Kelkit. Bir öğretmen olan Kübra Kelkit ve Alperen Duymaz apar topar evlenmişlerdi. İşte başta Alperen Duymaz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
1992 yılında Ankara da doğan Alperen Duymaz Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü öğrencisidir. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar projesinde Cesur Karakteriyle tanınan Alperen Duymaz daha sonra Acı Aşk dizisinde Ali karakteri, Bodrum Masalı dizisinde Ateş, Çukur dizisinde Emrah, Çarpışma dizisinde Kerem ve Zemheri dizisinde Ayaz karakterlerine hayat verdi. Şimdi ise Son Yaz projesinde Akgün karakterine hayat veriyor.
Alperen Duymaz, Kübra Kelkit'le ani bir kararla evlenmişti. Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit'in ani evlilik kararının gerekçesi ortaya sonradan çıktı. Ankara'da öğretmenlik yapan Kelkit, Duymaz ile birlikte yaşayabilmek için İstanbul'a tayin olmak istediği iddia edildi. Son Yaz dizisinde Akgün karakteriyle kalpleri kazanan Alperen Duymaz'ın öğretmen eşi merake diliyor. İşte başta Alperen Duymaz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.