Deniz Seki verdiği kilolarla şaşkına çevirdi! 'Ters ışık kurbanıyım' dediği mayolu görüntüsünün ardından 36 bedene ulaştı
Demet ve Alişan'ın programına konuk olan Deniz Seki verdiği kilolarla şaşkına çevirdi! 'Ters ışık kurbanıyım' dediği mayolu görüntüsünün ardından 36 bedene ulaştı... Hedeflediği kiloya kavuşan ünlü şarkıcı, incecik beliyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. "Biraz değişiklik her zaman iyi gelir" diyerek imajında da değişikliğe giden Deniz Seki'nin son hali gündeme bomba gibi düştü...
28.05.2021 12:08
- Son Güncelleme: 28.05.2021 12:42
Deniz Seki verdiği kilolarla şaşkına çevirdi! 'Ters ışık kurbanıyım' dediği mayolu görüntüsünün ardından 36 bedene ulaştı...
2020 yaz aylarına mayolu görüntüsü ile damga vuran Deniz Seki, kendisini gördüğünde çok şaşırdığını, "Bu ben değilim' dedim kendi kendime. Maalesef ben de ters ışık kurbanıyım" diyerek dile getirmişti.
Geçirdiği zor günleri geride bırakan ve verdiği kilolarla sık sık gündem olan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu.
Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki son haliyle herkesi şaşırttı.
İşte başta Deniz Seki olmak üzere ünlülerin değişimleri…