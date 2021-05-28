Özge Ulusoy 'inanmasanız da ilk ameliyatımdı' dedi sosyal medyada fena ti'ye alındı! 'Elbise değiştirir gibi yüz değiştirmiş'

Özge Ulusoy 'inanmasanız da ilk ameliyatımdı' dedi sosyal medyada fena ti'ye alındı! Yaklaşık bir yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan model ve sunucu Özge Ulusoy, beş ay önce ameliyat masasına yattığını, burnundan estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. 38 yaşındaki Ulusoy, "Beş ay önce burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı. Yaptırdığı estetiklerle eski halinden farklı bir görünüme kavuşan Özge Ulusoy'un değişimini görenler ise, 'Elbise değiştirir gibi yüz değiştirmiş' şeklinde yorumlarda bulundu.

28.05.2021 13:23 - Son Güncelleme: 28.05.2021 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





