Özge Ulusoy 'inanmasanız da ilk ameliyatımdı' dedi sosyal medyada fena ti'ye alındı! 'Elbise değiştirir gibi yüz değiştirmiş'
Özge Ulusoy 'inanmasanız da ilk ameliyatımdı' dedi sosyal medyada fena ti'ye alındı! Yaklaşık bir yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan model ve sunucu Özge Ulusoy, beş ay önce ameliyat masasına yattığını, burnundan estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. 38 yaşındaki Ulusoy, "Beş ay önce burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı. Yaptırdığı estetiklerle eski halinden farklı bir görünüme kavuşan Özge Ulusoy'un değişimini görenler ise, 'Elbise değiştirir gibi yüz değiştirmiş' şeklinde yorumlarda bulundu.
28.05.2021 13:23
- Son Güncelleme: 28.05.2021 13:27
'ELBİSE DEĞİŞTİRİR GİBİ YÜZ DEĞİŞTİRMİŞ'
Özge Ulusoy 'inanmasanız da ilk ameliyatımdı' dedi sosyal medyada fena ti'ye alındı!
Yaklaşık bir yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, ameliyat oldu. Yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Ulusoy, ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söyledi.
Son görüntüsünü yayınlayan 38 yaşındaki Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı." dedi.
Ulusoy, daha önce "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı.
Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum." demişti.