“Halvette altına kaçırıyordu” ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: "Ne kadar ayıp ne kadar çirkin..."

"Ajda'm, o siteden aynı tulumu bir daha ısmarlayacağım ve benim tulumumu ona giydirdiğini o kumaşın aynı kumaş olduğunu görecek. Sakın para ödeme Ajda'm benim sana hediyem olsun. Hepsinin yazışmaları bende mevcuttur... Bu kadın şu anda bana ve aileme hakaret eden kişininde çok yakın arkadaşıdır."