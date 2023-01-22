“Halvette altına kaçırıyordu” ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: "Ne kadar ayıp ne kadar çirkin..."
"Halvette altına kaçırıyordu" ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var. Sosyal medyadan paylaşım yapan Seren Serengil, "Ne kadar ayıp ne kadar çirkin" sözleriyle dikkat çekti. Magazin gündemi günlerdir Seren Serengil, Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Arto dörtlüsünü konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'in yorumcu olarak yer aldığı programdan ayrılmasıyla başlayan sürece Deniz Akkaya açıklamalarıyla dahil olmuş, hızını alamayıp işin içine Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'yı da katmıştı. Deniz Akkaya'nın "Seren baba-oğulla ilişkiye girdi, halvette altına kaçırıyor" sözlerinden günler sonra Seren Serengil hem Deniz Akkaya'yı hem de eski ekip arkadaşlarını hedef almıştı. Seren Serengil bu kez de Ajda Pekkan'ın sahne kostümüyle ilgili verdi veriştirdi.
22.01.2023 17:29 - Son Güncelleme: 22.01.2023 17:37
"NE KADAR AYIP NE KADAR ÇİRKİN..."
"Halvette altına kaçırıyordu" ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var.
Peş peşe paylaşımlar yapan Seren Serengil, kıyafetini izinsiz Ajda Pekkan'a giydirdikleri için tepki gösterdi.