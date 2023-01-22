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Haberler Magazin “Halvette altına kaçırıyordu” ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: "Ne kadar ayıp ne kadar çirkin..."

“Halvette altına kaçırıyordu” ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: "Ne kadar ayıp ne kadar çirkin..."

"Halvette altına kaçırıyordu" ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var. Sosyal medyadan paylaşım yapan Seren Serengil, "Ne kadar ayıp ne kadar çirkin" sözleriyle dikkat çekti. Magazin gündemi günlerdir Seren Serengil, Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Arto dörtlüsünü konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'in yorumcu olarak yer aldığı programdan ayrılmasıyla başlayan sürece Deniz Akkaya açıklamalarıyla dahil olmuş, hızını alamayıp işin içine Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'yı da katmıştı. Deniz Akkaya'nın "Seren baba-oğulla ilişkiye girdi, halvette altına kaçırıyor" sözlerinden günler sonra Seren Serengil hem Deniz Akkaya'yı hem de eski ekip arkadaşlarını hedef almıştı. Seren Serengil bu kez de Ajda Pekkan'ın sahne kostümüyle ilgili verdi veriştirdi.

22.01.2023 17:29 - Son Güncelleme: 22.01.2023 17:37
“Halvette altına kaçırıyordu” ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil’in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: Ne kadar ayıp ne kadar çirkin...

"NE KADAR AYIP NE KADAR ÇİRKİN..."

"Halvette altına kaçırıyordu" ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
“Halvette altına kaçırıyordu” ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil’in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: Ne kadar ayıp ne kadar çirkin...

Seren Serengil'in yorumculuk yaptıpı programdan ayrılması sonrasıı yaşananlar dallanıp, budaklanmaya devam ederken Seren Serengil Instagram'dan bu kez de Ajda Pekkan'ın üzerindeki kıyafetiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

“Halvette altına kaçırıyordu” ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil’in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: Ne kadar ayıp ne kadar çirkin...

Peş peşe paylaşımlar yapan Seren Serengil, kıyafetini izinsiz Ajda Pekkan'a giydirdikleri için tepki gösterdi.

“Halvette altına kaçırıyordu” ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil’in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: Ne kadar ayıp ne kadar çirkin...

"Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin" diyen Seren Serengil dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Halvette altına kaçırıyordu” ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil’in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: Ne kadar ayıp ne kadar çirkin...

"Ajda'm, o siteden aynı tulumu bir daha ısmarlayacağım ve benim tulumumu ona giydirdiğini o kumaşın aynı kumaş olduğunu görecek. Sakın para ödeme Ajda'm benim sana hediyem olsun. Hepsinin yazışmaları bende mevcuttur... Bu kadın şu anda bana ve aileme hakaret eden kişininde çok yakın arkadaşıdır."

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