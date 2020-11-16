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Mustafa Topaloğlu'nun son hali merak edilmişti! İşte kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun son durumu...

Alişan ve Demet Akalın'ın programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kendini kötü hissettiğini belirtmiş ve ardından kalp krizi geçirdiği anlaşılarak apar topar Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Anyijo olan ve yoğun bakımda tedavi gören Mustafa Topaloğlu'dan haber var! Sevenleri tarafından son durumu merak edilen Topaloğlu taburcu oldu. İşte 63 yaşındaki Mustafa Topaloğlu'nun son hali...

16.11.2020 17:39 - Son Güncelleme: 16.11.2020 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





