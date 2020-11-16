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Mustafa Topaloğlu'nun son hali merak edilmişti! İşte kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun son durumu...
Mustafa Topaloğlu'nun son hali merak edilmişti! İşte kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun son durumu...
Alişan ve Demet Akalın'ın programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kendini kötü hissettiğini belirtmiş ve ardından kalp krizi geçirdiği anlaşılarak apar topar Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Anyijo olan ve yoğun bakımda tedavi gören Mustafa Topaloğlu'dan haber var! Sevenleri tarafından son durumu merak edilen Topaloğlu taburcu oldu. İşte 63 yaşındaki Mustafa Topaloğlu'nun son hali...
16.11.2020 17:39
- Son Güncelleme: 16.11.2020 17:39
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayının ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
Hastaneden yürüyerek çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.
Kendisini üzen iki belediye başkanının olduğunu bunların isimlerini veremeyeceğini ama cumhurbaşkanı ile paylaşacağını söyleyen Mustafa Topaloğlu 'Tedavi gördüğüm Şişli Etfal Hastanesi konusunda uzman, beni iyi ki buraya getirmişler, tüm doktorlara teşekkür ediyorum' dedi.
Şarkıları ve tarzıyla olduğu kadar, katıldığı programlardaki ifadeleriyle de dikkatleri çeken türkücü Mustafa Topaloğlu, 13 Ekim Cuma günü Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu programa katılmıştı.
Kuliste terlemeye başlayan sanatçı aniden fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.