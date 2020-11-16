Masterchef Mehmet Yalçınkaya kendisi kadar ünlü kızıyla birlikte paylaştı: Aşkımla yeni bir proje
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya hakkında pek çok şey merak ediliyor. Ünlü şef hakkında araştırma yapanlar en çok da kızı Sude'yi merak ediyor. Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude Yalçınkaya ile yeni bir proje için kamera karşısına geçti. Yalçınkaya'nın "Aşkımla şahane bir proje" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.
Sosyal medyanın dikkat çeken baba kızı son olarak bir proje için bir araya geldi. Henüz belli olmayan bir proje için kamera karşısına geçen baba kız, o anları da Instagram hesabından paylaştı. Mehmet Yalçınkaya paylaşımına "Aşkımla şahane bir proje, güzel bir pazar günü çekimlerinden" notunu düştü. Baba kızın fotoğrafı kısa sürede 80 binden fazla yorum alırken yüzlerce de yorum aldı.
İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.