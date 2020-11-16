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Masterchef Mehmet Yalçınkaya kendisi kadar ünlü kızıyla birlikte paylaştı: Aşkımla yeni bir proje

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya hakkında pek çok şey merak ediliyor. Ünlü şef hakkında araştırma yapanlar en çok da kızı Sude'yi merak ediyor. Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude Yalçınkaya ile yeni bir proje için kamera karşısına geçti. Yalçınkaya'nın "Aşkımla şahane bir proje" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

16.11.2020 16:49 - Son Güncelleme: 16.11.2020 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





