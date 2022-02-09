SON DAKİKA: Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı’dan kötü haber! Çift ayrıldı gerçekler sosyal medyada ortaya çıktı
Son dakika haberi Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan geldi. Çift ayrıldı, gerçekler sosyal medyada ortaya çıktı! Yargı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Pınar Deniz, özel hayatıyla da magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz yaz aylarında 'Aşkın Kıyameti' filminde rol alan Deniz, rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı güzel oyuncu. Ancak ikiliden kötü haber geldi. İşte detaylar...
09.02.2022 16:59
- Son Güncelleme: 09.02.2022 16:59
PINAR VE YİĞİT AYRILDI!
Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber geldi. Gerçekler sosyal medyada ortaya çıktı...
Geçtiğimiz yaz aylarında 'Aşkın Kıyameti' filminde rol alan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.