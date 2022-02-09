Ezel'in küçük adamı Eren'in son halini görenler şaştı kaldı! Yağız Atakan Savaş'ı gören gözlerine inanamadı: "Kerpeten Ali bile tanıyamaz"
Ezel'in küçük adamı Eren'in son halini görenler şaştı kaldı! Yağız Atakan Savaş'ı gören gözlerine inanamadı, "Kerpeten Ali bile tanıyamaz" yorumları yapıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel dizisinde yıllar geçse de ne Eyşan unutulabildi, ne de Ömer... Kerpeten Ali'nin oğlu Eren'i canlandıran Yağız Atakan Savaş, adeta koca adam oldu. Dizinin çekildiği dönemlerde yaşı oldukça küçük olan oyuncu şimdilerde çok değişti. İşte 94 doğumlu Yağız Atakan Savaş'ın son hali...
09.02.2022 17:27
- Son Güncelleme: 09.02.2022 17:36
"KERPETEN ALİ BİLE TANIYAMAZ"
Ezel'in küçük adamı Eren'in son halini görenler şaştı kaldı! Yağız Atakan Savaş'ı gören gözlerine inanamadı...
2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kerpeten Ali'nin oğlu Eren karakteri ile hafızalara kazınmıştı Yağız Atakan Savaş...
Yayınlandığı döneme damgasını vuran ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ezel, yıllar geçse de hala birçok kişi tarafından hala izleniyor...
Yağız Atakan Savaş Ezel'in ardından Mavi Kelebekler, Kayıp Şehir, Kaçak ve Ankara Yazı Veda Mektubu, Taş Mektep ve İmkansız Olasılık adlı filmlerde yer aldı.