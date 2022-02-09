Yargı'nın komiser Eren'inin yaş gününde ortaya çıktı beğeni yağdı! Meğer Esra Erol ile eşi Ali Özbir, Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon'un...
Yargı'nın komiser Eren'inin yaş gününde ortaya çıktı beğeni yağdı! Meğer Esra Erol ile eşi Ali Özbir, Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon çok yakın arkadaşlarmış... Yargı dizisinde canlandırdığı Eren komiser karakteri ile sık sık gündeme gelen Uğur Aslan'ın eşi, dizinin senaristi Sema Ergenekon... Bugün doğum günü olan Uğur Aslan'a Esra Erol'dan gelen paylaşım sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Erol'un, "İyi ki doğdun canım arkadaşım, hep beraber olacağımız nice yaşlara. Seni Seviyoruz" notuyla paylaştığı kareyi görenler şaşırdı.
Yargı'nın komiser Eren'inin yaş gününde ortaya çıktı, ünlü çiftlere beğeni yağdı! Meğer Esra Erol ile eşi Ali Özbir, Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon ile yakın arkadaşlarmış...
22 yıl önce Sema Ergenekon ile dünyaevine giren ve 3 evlada sahip olan Uğur Aslan'ın bugün doğum günü. Aslan'ın yakın arkadaşları ve ailesi bugün onu yalnız bırakmadı ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti.
Doğum günü kutlamalarının yapıldığı paylaşımlarda en dikkat çeken isim Esra Erol oldu. 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren ve 2 erkek evlada sahip olan başarılı sunucu Esra Erol, Uğur Aslan ile aile dostu...
Esra Erol, eşi Ali Özbir, Sema Ergenekon ve Uğur Aslan'ın yer aldığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Peki Uğur Aslan kaç yaşında? İşte bugün doğum günü olan Uğur başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...