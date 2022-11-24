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Haberler Magazin SON DAKİKA: Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul'dan acı haber! 10 Temmuz'da acilen ameliyata alınmıştı yaşam savaşını kaybetti

SON DAKİKA: Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul'dan acı haber! 10 Temmuz'da acilen ameliyata alınmıştı yaşam savaşını kaybetti

Son dakika... Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul'dan acı haber! 10 Temmuz'da acilen ameliyata alınmıştı, Hülya Şenkul yaşam savaşını kaybetti. Orhangazi'nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul'dan üzen haber geldi.

24.11.2022 15:47 - Son Güncelleme: 24.11.2022 15:51
SON DAKİKA: Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul’dan acı haber! 10 Temmuz’da acilen ameliyata alınmıştı yaşam savaşını kaybetti

Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul'dan acı haber! 10 Temmuz'da acilen ameliyata alınmıştı yaşam savaşını kaybetti...

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SON DAKİKA: Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul’dan acı haber! 10 Temmuz’da acilen ameliyata alınmıştı yaşam savaşını kaybetti

Hülya Şenkul, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu omurilik zedelenmesi teşhisiyle, geçtiğimiz 10 Temmuz tarihinde Şişli Kolan Hastanesi'nde acilen ameliyata alınmıştı. Aylardır hastanede tedavi gören söz yazarı Hülya Şenkul, yaşam savaşını kaybetti.

SON DAKİKA: Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul’dan acı haber! 10 Temmuz’da acilen ameliyata alınmıştı yaşam savaşını kaybetti

Aslen Orhangazi'ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul'da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç'a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu. 5 ay önce bir Trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul dün ikindi vakti Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SON DAKİKA: Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul’dan acı haber! 10 Temmuz’da acilen ameliyata alınmıştı yaşam savaşını kaybetti

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SON DAKİKA: Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul’dan acı haber! 10 Temmuz’da acilen ameliyata alınmıştı yaşam savaşını kaybetti

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