SON DAKİKA: Halil Sezai’ye ikinci hapis cezası! Komşusunu darp etmişti sular durulmadı
Son dakika haberi... Halil Sezai'ye ikinci hapis cezası geldi. Komşusu Hüseyin Meriç'i darbedip bir süre hapis yatan Halil Sezai, Tuzla'da sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden mahkemelik olmuştu. Yeniden yargılanan Halil Sezai hakkında mahkeme kararın açıkladı. Halil Sezai'nin ilk duruşmada 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ve Hüseyin Meriç katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
"AMACIM HAKARET ETMEK DEĞİLDİ"
Sanık Halil Sezai savunmasında, "Olay tarihinde bir konserim vardı. Konsere başlamadan önce gelen dinleyicilerimle kısa bir konuşma yaparım. O günde dinleyicilerimle konuşma yaptım. Müşteki ile aramızda önceki bir olaydan kaynaklı husumet bulunmaktadır. Aramızdaki olay yargı aşamasına taşınmıştı. Bu olaydan bahsederken dinleyicilerimden biri 'boş ver abi' şeklinde konuştu.
Duruşmada söz verilen Hüseyin Meriç, "Sanık bu olay öncesinde de bana yönelik sosyal medya üzerinden bazı eylemleri oldu. Ben bu olayı çevremden duydum. Sanıktan şikâyetçiyim" şeklinde konuştu. Kararını açıklayan mahkeme Halil Sezai hakkında 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.