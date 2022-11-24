SON DAKİKA: Halil Sezai’ye ikinci hapis cezası! Komşusunu darp etmişti sular durulmadı

"AMACIM HAKARET ETMEK DEĞİLDİ"

Sanık Halil Sezai savunmasında, "Olay tarihinde bir konserim vardı. Konsere başlamadan önce gelen dinleyicilerimle kısa bir konuşma yaparım. O günde dinleyicilerimle konuşma yaptım. Müşteki ile aramızda önceki bir olaydan kaynaklı husumet bulunmaktadır. Aramızdaki olay yargı aşamasına taşınmıştı. Bu olaydan bahsederken dinleyicilerimden biri 'boş ver abi' şeklinde konuştu.