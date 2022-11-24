Aslı Enver'in eski halini görenler o olup olmadığına emin olamadı! 20 yıl önce bile oyunculuk yapıyormuş ama sanki başka birisi
Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver bir süre önce sürpriz bir şekilde sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlenmişti, nikahtan kısa bir süre sonra Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Daha önce Birkan Sokullu ile bir evlilik yapan sonrasında Murat Boz'la uzun bir süre aşk yaşayan Aslı Enver, hamilelik haberiyle son dönemin en merak edilen isimlerinden biri. Enver hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce gözleerine inanamadı. Bakın neden.
Güzelliği ile göz kamaştıran oyuncu Aslı Enver ekranların vazgeçilmez yıldızlarından bir tanesi. Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi diziler ile ününe ün katan başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile apar topar evlenmişti.
10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Aslı Enver 12 yaşına kadar Londra'da yaşadı. Ardından Türkiye'ye yerleşen güzel oyuncu, annesinin tavsiyesi üzerine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almaya başladı ve Haliç Üniversitesinin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Aslı Enver ilk oyunculuk performansını 2002 yılında TRT'de yayınlanan Uzay Sitcomu dizisinde sergiledi. Enver'in bu döneme ait kareleri sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte başta Aslı Enver olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.