SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Berna Tan’a börekçide taciz şoku! Şikayetçi oldu: “Göğüslerini, dudaklarını yaptırmış dedi sonra saldırdı”

ÖNCE LAF ATTI SONRA DARP ETTİ

Berna Tan karakolda verdiği ifadede şunları söyledi: "Zafer Mahallesi Adilenaşit Bulvarı üzerindeki Börekciye giriş yaptım, börekçinin önünde açık kısımda iki şahıs vardı, şahıslardan mavi montlu olan oturuyordu, diğeri kırmızı montlu olan ayaktaydı, ayakta olan şahıs yüksek sesle orada bulunanların duyabileceği şekilde, bana 'kalçasını yaptırmış, dudaklarını

yaptırmış' dedi, ben bununu üzerine bu şahsa dönüp 'kardeş beraber mi yaptırdık, sana bir şey söylerdim ya' diyerek, içeri girdim, bu şahıs da yan taraftaki tütün satan yere girdi, sonra bu lafları kendime yediremedim ve dışarı çıkıp bu şahıstan şikâyetçi olmak ve şahsı tespit edebilmek için, dışarıdakilere; 'Bu şahıs burada esnaf mı' dedim, sonra ben içeri girdikten sonra aynı siteden tanıdığım o esnada börekçide içerde oturan tanıdığı gördüm."