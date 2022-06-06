SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sanat dünyası yasa boğuldu! İlker Kurt'un ölüm nedeni ne?
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti, sanat dünyası yasa boğuldu! Arka Sokaklar, Veda, Anadolu Kartalları, Umutsuz Ev Kadınları, Kanıt, Fetih 1454 gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt 49 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Genç yaşta hayatını kaybeden ünlü oyuncu İlker Kurt'un ölüm nedeni merak ediliyor.
Birçok sinema filmi ve dizide aldığı rollerle tanıdığımız oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini ise Kıvanç Terzioğlu duyurdu.
Vefat haberini duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
İLKER KURT KİMDİR?
3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı.
Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.
Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.