Survivor Barış’ın yeni sevgilisi bir içim su üstsüz pozları olay! Turnayı gözünden vurmak budur! Nisa’dan sonra Barış Murat Yağcı...

Büyük bir hayran kitlesi olan Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin şoku hala atılamıyor. Uzun süredir Yağcı'ya SMS'lerle destek veren hayranlarının iddiasına göre, elenmesi ise bir kurguydu.

Uzun süredir psikolojik olarak da fiziksel olarak da zor günler geçiren Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin kurgu olup olmadığı bilinmiyor ama son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.