Survivor Barış'ın yeni sevgilisi bir içim su üstsüz pozları olay! Turnayı gözünden vurmak budur! Nisa'dan sonra Barış Murat Yağcı...
Survivor'ın gelmiş geçmiş, adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Barış Murat Yağcı. İlk olarak katıldığı Survivor 2020'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve final koltuğuna oturan Yağcı, yarışma sonrasında Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşklarının başlaması da bitmesi de olay olan bu çift, Survivor 2022 All-Star'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Ancak Yağcı'nın ikinci Survivor macerası ilki gibi güzel geçmedi ve çok erken elenerek herkesi şoke etti. Survivor sonrası soluğu Almanya'da alan Barış Murat Yağcı önceki gün yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Yağcı'nın yeni aşkı güzelliğiyle hayran bıraktı.
Büyük bir hayran kitlesi olan Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin şoku hala atılamıyor. Uzun süredir Yağcı'ya SMS'lerle destek veren hayranlarının iddiasına göre, elenmesi ise bir kurguydu.
Uzun süredir psikolojik olarak da fiziksel olarak da zor günler geçiren Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin kurgu olup olmadığı bilinmiyor ama son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.
Özellikle arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamasıyla sık sık gündeme gelen Survivor Barış elenen isimlerden biriydi. Barış Murat Yağcı ve Nisa ayrılık sonrası adaya dönünce sık sık gündeme gelmiş hatta Nisa Barış'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.
Barış Murat Yağcı elendikten sonra eski sevgilisini de arkada bıraktı ve yeni bir aşk yelken açktı. Elendikten sonra Almanya'ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.
"YENGELERİN KRALI"
Barış Murat Yağcı Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu.
İŞTE BARIŞ'IN YENİ AŞKI
Sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Barış'ın paylaşımı sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.