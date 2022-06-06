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Haberler Magazin Amber Heard davası sonuçlanan Johnny Depp'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Avukatı deniyordu ama başından beri...

Amber Heard davası sonuçlanan Johnny Depp'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Avukatı deniyordu ama başından beri...

Ünlü oyuncu Johnny Depp ile 2015'te evlenip 2017'de boşandığı meslektaşı Amber Heard'ün birbirini iftirayla suçladığı dava birkaç gün önce sona erdi. Jüri üyeleri, olaylı davada Depp'in lehine karar verdi. Heard'in 15 milyon dolar tazminat ödemesi bekleniyor. Heard'ü ekonomik olarak çok zor günler beklerken, Depp'in adı çoktan yeni aşk iddialarına karıştı bile.

06.06.2022 10:11 - Son Güncelleme: 06.06.2022 10:11
Amber Heard davası sonuçlanan Johnny Depp’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Avukatı deniyordu ama başından beri...

Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında 13 Nisan'da başlayan aile içi şiddet davasında jüri kararını verdi.

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Amber Heard davası sonuçlanan Johnny Depp’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Avukatı deniyordu ama başından beri...

7 jüri üyesi de kadın oyuncunun, aile içi şiddete maruz kaldığını ileri süren Depp'e hakaret ettiği sonucuna vararak 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti

Amber Heard davası sonuçlanan Johnny Depp’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Avukatı deniyordu ama başından beri...

Ancak dava yeni bir olayı gündeme getirdi.

Amber Heard davası sonuçlanan Johnny Depp’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Avukatı deniyordu ama başından beri...

EMLAKÇI İDDİASI

Depp ile avukatı Vasquez, duruşmalar sırasında sergiledikleri samimiyetle dikkat çekmiş ve ikili arasında flört söylentileri ortaya atılmıştı. İddialara göre Depp, İngiliz bir emlakçı ile aşk yaşıyor.

Amber Heard davası sonuçlanan Johnny Depp’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Avukatı deniyordu ama başından beri...

Ancak bir başka iddiaya göre gerçek aşkı, avukatı Camilla Vazquez ile yaşamak için "İngiliz emlakçı" öne çıkartılıyor. Hatta bu konuyla ilgili Camilla Vazquez'e, "Johnny ile aşk yaşıyor musun?" diye soruldu.

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