Amber Heard davası sonuçlanan Johnny Depp'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Avukatı deniyordu ama başından beri...
Ünlü oyuncu Johnny Depp ile 2015'te evlenip 2017'de boşandığı meslektaşı Amber Heard'ün birbirini iftirayla suçladığı dava birkaç gün önce sona erdi. Jüri üyeleri, olaylı davada Depp'in lehine karar verdi. Heard'in 15 milyon dolar tazminat ödemesi bekleniyor. Heard'ü ekonomik olarak çok zor günler beklerken, Depp'in adı çoktan yeni aşk iddialarına karıştı bile.
06.06.2022 10:11 - Son Güncelleme: 06.06.2022 10:11
Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında 13 Nisan'da başlayan aile içi şiddet davasında jüri kararını verdi.