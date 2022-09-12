Son Dakika: Umut Kurt’tan müjdeli haber! Ünlü oyuncu evlendi! Eşi de ünlü çıktı! Hatırla Sevgili’nin yıldızı meğer...
Tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başlayan ve eğitim aldıktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katılan Umut Kurt, Beynelmilel filmi ve Hatırla Sevgili dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez özel hayatıyla çok konuşuldu. Kurt, bu akşam gerçekleşen bir törenler dünyaevine girdi. Oyuncunun eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Umut Kurt'un güzeller güzeli eşi ve düğünden ilk kare...
12.09.2022 23:15 - Son Güncelleme: 12.09.2022 23:46
Beynelmilel filmi ve Hatırla Sevgili dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Umut Kurt'tan müjdeli haber geldi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Kurt, bu akşam gerçekleşen bir törenler dünyaevine girdi.