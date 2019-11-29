Son dakika: Tecavüz hükümlüsü ünlü isimden şoke eden açıklama: Pişman değilim...
Cinsel saldırı suçundan yaklaşık 10 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Bill Cosby, hüküm giyerek cezaevine girdikten sonra verdiği ilk röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyenden gelen son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. Öncelikle pişman olmadığını anlatan Cosby, davanın yalan olduğunu söyledi. Ancak şartlı tahliye için pişman olduğunu söylemeyeceğini belirtti. İşte tecavüz hükümlüsü ünlü isimden gelen son dakika haberinin detayları...
"PİŞMAN DEĞİLİM"
The Cosby Show'un başrol oyuncusu komedyen Bill Cosby, hapishaneden ilk röportajını verdi. Cinsel saldırı iddiaları sonrası suçlu bulunan ve cezaevine konulan Amerikalı oyuncu Bill Cosby, cezaevindeyken verdiği ilk röportajda, hayatının geri kalanını hapishanede geçirse bile çürümeyeceğini, çünkü kendisine atfedilen suçu için hiç pişmanlık duymadığını söyledi.
"UMURUMDA DEĞİL"
Geçtiğimiz aylarda görülen tecavüz davası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Olayla ilgili ilk defa konuşan ünlü komedyen, ilginç açıklamalarda bulunurken, mahkumiyet süreci ile ilgili ABD basınında da farklı görüşler ortaya atıldı. Cinsel saldırıdan suçlu bulunan ve 3 ila 10 yıla mahkum olan 82 yaşındaki ABD'li komedyen, Black Press USA'ya verdiği röportajda, "8 yıl 9 ayım kaldı. Şartlı tahliye için geldim, pişman olduğumu söylediğimi duymayacaklar. Oradaydım. Orada olmadıklarında bir grup insanın gelip bu konuda konuşmaları umurumda değil" dedi.
İşte dünyanın konuştuğu tecavüz davasının detayları...
MAHKUMLARA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR
Röportajdan çıkan başka detaylar da var. Cosby, kaldığı SCI-Phoenix adlı cezaevinde Mann Up adlı bir program aracılığıyla mahkumlara öğretmenlik ve mentorluk yapıyor.
Cosby ayrıca cezaevinde "ayrıcalıklı bir adam" olduğunu söyleyerek, hücresini "çatı katım" olarak nitelendirdi. Cosby yine de hücresinin ne gibi farklılıklar içerdiğinden söz etmedi.