Son dakika: Tecavüz hükümlüsü ünlü isimden şoke eden açıklama: Pişman değilim...

"UMURUMDA DEĞİL"

Geçtiğimiz aylarda görülen tecavüz davası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Olayla ilgili ilk defa konuşan ünlü komedyen, ilginç açıklamalarda bulunurken, mahkumiyet süreci ile ilgili ABD basınında da farklı görüşler ortaya atıldı. Cinsel saldırıdan suçlu bulunan ve 3 ila 10 yıla mahkum olan 82 yaşındaki ABD'li komedyen, Black Press USA'ya verdiği röportajda, "8 yıl 9 ayım kaldı. Şartlı tahliye için geldim, pişman olduğumu söylediğimi duymayacaklar. Oradaydım. Orada olmadıklarında bir grup insanın gelip bu konuda konuşmaları umurumda değil" dedi.

İşte dünyanın konuştuğu tecavüz davasının detayları...