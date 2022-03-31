SON DAKİKA: Seren Serengil'e hapis şoku! Özbekistan uyruklu yardımcısı 'beni darp etti, ormana attı' demişti...
Özbekistan uyruklu yardımcısı 'beni darp etti, ormana attı' demişti... Seren Serengil'e hapis şoku! Özbekistan uyruklu yardımcısını Kovid-19 olduğu için darbettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada mütalaa açıklandı. Seren Serengil'in "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Seren Serengil'e hapis şoku! Özbekistan uyruklu yardımcısı 'beni darp etti, ormana attı' demişti... Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir önceki celsede hakkında zorla getirme kararı verilen sanık Seren Serengil ilk kez katıldı. Müdahil Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik de duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada ilk kez savunma yapan Serengil, müdahil Mamatova ile sözlü münakaşa yaşadıklarını ancak kendisine fiziksel şiddet veya darp eyleminde bulunmadığını savunarak, "Bu olayların hepsi birer kurgudur. Bu kişi, avukatıyla şikayette bulunup medyada beni küçük düşürmek ve karalamak amacıyla demeç vermişlerdir." dedi.
Sanık Seren Serengil, olay günü evde dezenfektan firmasından görevlilerinden de bulunduğunu belirterek, "Ben bunların yanında mı böyle bir şeyde bulunmuşum veya bulundum? Hiç dayak yiyen biri tekrar benimle aynı araca biner mi? Bunların hiçbiri hayatın olağan akışına uygun değil."
"Kendisini bizzat benim, onun gitme isteği doğrultusunda koronadan dolayı toplu taşıma aracı da olmaması dikkate alınarak istediği noktaya bıraktığım kamera kayıtlarıyla sabittir. Bıraktığım nokta otobüslerin geçtiği yerdir ve oraya hastane yakındır. Yaralandığına ilişkin 3-4 saat sonrasında Pendik'te bir hastaneden rapor alması hiç mantıklı değildir. Evimde böyle bir olay yaşandıysa neden hiç kimseden yardım istememiş? Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum." dedi.