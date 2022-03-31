Hakan Ural'dan Beren Saat'e sert çıkış: "Konuşma çöp, sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun?"
Hakan Ural'dan, Beren Saat'e sert çıkış geldi. Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'ne eşi Kenan Doğulu ile katılan ve bir de konuşma yapan Beren Saat, "Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor. Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı." dedi. Beren Saat'in açıklamalarının ardından Hakan Ural canlı yayında tepkisini, "Bu toplara girme ağır gelir altında kalırsın. Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı? Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun?" sözleri ile dile getirdi.
31.03.2022 15:49 - Son Güncelleme: 31.03.2022 15:54
Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda konuşma yapan Beren Saat tepki topladı.
Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan Saat'in sözleri çok konuşuldu. Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği programında Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi.
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"SENİN TEKNOFEST GENÇLİĞİNDEN HABERİN VAR MI?"
Hakan Ural, "Söylediklerinde olağanüstü anormallikler var. Beren Saat, "Yüzümüzü batıya dönmüştük. Bundan sonra da doğuya dönelim deniyor" diyor. Bu bir çıkarım, tespit. Bu fikir senin mi, eğer seninse neden yazdın, şüphe uyandırdı. Sana bunu kim verdi?" diye sordu. Ural sözlerine, "İtham ediyorsun, siyaset yapıyorsun ama konu iklim" diye devam etti.