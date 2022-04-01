Çıkarmadıkları gözlüklerle ünlü olan Cankan'ın yıldızı Malik Ayhan son hali olay oldu! O uzun örgülü saçlardan eser yok şimdi
Hem müzik hem de kişisel tarzlarıyla hayli garip bir ikiliydi Cankan. Gözlüklerini asla çıkarmayan, Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'tan oluşan Cankan ikilisi, rap ve arabesk müziği buluşturdukları yeni bir tarz yaratmışlardı kendilerine. Ancak her şeyleri kendine has olan bu ikilinin arası açıldı ve Cankan dağıldı. Şimdilerde pek ekran önüne çıkmayan Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın son halleri olay oldu. Özellikle Malik Ayhan tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte başta Malik Ayhan olmak üzere ünlülerin değişimleri.
01.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 01.04.2022 09:10
Yıllar sonra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ortaya çıkan Cankan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti Malik Ayhan değişimi ile hayranlarını şaşırttı.
Uzun, örgülü olan Ayhan Malik, İstanbul'da 1978 senesinde doğdu ve aslen de Konyalı. Diğer üye ise Fatih Altıntaş ise 1976 senesinde Almanya'da dünyaya geldi.