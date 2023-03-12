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Haberler Magazin SON DAKİKA: Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı dostları yalnız bırakmadı

SON DAKİKA: Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı dostları yalnız bırakmadı

Son dakika... Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı, dostları acı gününde yalnız bırakmadı. Önceki akşam Altunizade'deki bir hastanede görüldüğü bilgisi gelen Serdar Ortaç'ın kardeşinden acı haber geldi. 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ın hastalığının H1N1 virüsü olduğunu belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti ancak gelen haber ünlü sanatçıyı derinden sarstı. Cenaze namazı Suadiye Camii'nde kılınan Serkan Ortaç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

12.03.2023 14:51 - Son Güncelleme: 12.03.2023 16:02
SON DAKİKA: Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı dostları yalnız bırakmadı

Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı, dostları acı gününde yalnız bırakmadı.

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SON DAKİKA: Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı dostları yalnız bırakmadı

SERDAR ORTAÇ'IN KARDEŞİ ACISI!

Serdar Ortaç'tan kahreden haber! 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç H1N1 virüsüne yenik düştü.

SON DAKİKA: Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı dostları yalnız bırakmadı

Önceki akşam Altunizade'deki bir hastanede görüldüğü bilgisi gelen Serdar Ortaç'ın kardeşinden acı haber geldi. 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı dostları yalnız bırakmadı

Serdar Ortaç'ın vefat haberi açıklamasını paylaşıldı. Ortaç, " Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir." diyerek acı haberi duyurdu.

SON DAKİKA: Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı dostları yalnız bırakmadı

Cenaze namazı Suadiye Camii'nde kılınan Serkan Ortaç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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