SON DAKİKA: Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı dostları yalnız bırakmadı
Son dakika... Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı, dostları acı gününde yalnız bırakmadı. Önceki akşam Altunizade'deki bir hastanede görüldüğü bilgisi gelen Serdar Ortaç'ın kardeşinden acı haber geldi. 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ın hastalığının H1N1 virüsü olduğunu belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti ancak gelen haber ünlü sanatçıyı derinden sarstı. Cenaze namazı Suadiye Camii'nde kılınan Serkan Ortaç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
12.03.2023 14:51 - Son Güncelleme: 12.03.2023 16:02
Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı, dostları acı gününde yalnız bırakmadı.
SERDAR ORTAÇ'IN KARDEŞİ ACISI!
Serdar Ortaç'tan kahreden haber! 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç H1N1 virüsüne yenik düştü.
Önceki akşam Altunizade'deki bir hastanede görüldüğü bilgisi gelen Serdar Ortaç'ın kardeşinden acı haber geldi. 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.