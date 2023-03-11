Yasmin Erbil'den Ibiza sokaklarında büstiyer pozu! Yiğit Poyraz'la doludizgin aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı yine yaptı yapacağını
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in şöhreti çoktan annesi ve babasını geçti... Sosyal medyada verdiği pozları, Survivor finalisti Yiğit Poyraz'la yaşadığı aşk derken, magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Yasmin Erbil bu kez Ibiza paylaşımı yaptı. Erbil paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte detaylar.
11.03.2023 21:35 - Son Güncelleme: 11.03.2023 21:36
Geçtiğimiz ay 27 yaşına giren Yasmin Erbil, doğum gününü sevgilisi Yiğit Poyraz ve arkadaşlarıyla kutlamıştı.
Bir süredir Survivor yıldızı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, bu kez Ibiza anılarından bir kare paylaştı.