SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu
Son dakika haberleri... Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Gülşen, cezaevi çıkışında görüntülendi. Son dakika bilgisine göre Gülşen'den flaş bir talep geldi. Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.
Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu. Talebi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Dilekçede, Gülşen'in, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı ve tutuklamanın hiçbir koşulu gerçekleşmediği halde haksız ve hukuka aykırı kararla tutuklandığı belirtilmişti. Gülşen hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istenmişti.
ÜST MAHKEME İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ
İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Kararda adli kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklanacağı ihtar edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.