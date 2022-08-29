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SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen ev hapsiyle tahliye edildi

SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen ev hapsiyle tahliye edildi
29.08.2022 15:05

OTOMATİK OYNAT

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Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı. Gülşen, cezaevi önüne gelen özel bir araçla evine doğru hareket etti. . Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Gülşen Çolakoğlu saat 14.40 sıralarında Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıktı. Özel bir araca binen Gülşen evine doğru hareket etti.

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