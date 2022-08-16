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Haberler Magazin Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar evlendi! Gelinliğini gören dönüp bir daha baktı! İşte düğünden ilk görüntüler...

Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar evlendi! Gelinliğini gören dönüp bir daha baktı! İşte düğünden ilk görüntüler...

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Dinçöz, boşanmasından kısa bir süre sonra Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Büyükbayraktar ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyuran Dinçöz, dün akşam kına gecesi yaptı. Ünlü şarkıcı, bu akşam ise Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturdu. Düğünden görüntüler sosyal medyaya düşerken kısa sürede gündem oldu. Dinçöz'ün gelinliği ise çok konuşuldu. İşte Petek Dinçöz'ün düğününden ilk kareler...

16.08.2022 21:41 - Son Güncelleme: 16.08.2022 22:00
Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar evlendi! Gelinliğini gören dönüp bir daha baktı! İşte düğünden ilk görüntüler...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Petek Dinçöz, geçen nisan ayında oğlu Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar evlendi! Gelinliğini gören dönüp bir daha baktı! İşte düğünden ilk görüntüler...

Boşanmanın ardından oğlunun eğitimi için Amerika'ya yerleşen Dinçöz'ün adı, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar evlendi! Gelinliğini gören dönüp bir daha baktı! İşte düğünden ilk görüntüler...

Reza Zarrab cephesinden iddialara yalanlama gelirken Petek Dinçöz'ün gerçek aşkı ortaya çıktı.

Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar evlendi! Gelinliğini gören dönüp bir daha baktı! İşte düğünden ilk görüntüler...

Dinçöz, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla Nida Büyükbayrakdar ile nişanlandığını duyurdu.

Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar evlendi! Gelinliğini gören dönüp bir daha baktı! İşte düğünden ilk görüntüler...

Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımında "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu ekledi.

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