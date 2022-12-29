SON DAKİKA: Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu
Son dakika haberi... Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu! Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy'a Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda arabasıyla çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif N. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el konulması istendi. İşte o sürücüye gelen ceza...
29.12.2022 14:31 - Son Güncelleme: 29.12.2022 14:31
Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu. Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı.
Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.
Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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