SON DAKİKA: Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu. Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.