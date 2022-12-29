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Haberler Magazin SON DAKİKA: Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu

SON DAKİKA: Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu

Son dakika haberi... Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu! Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy'a Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda arabasıyla çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif N. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el konulması istendi. İşte o sürücüye gelen ceza...

29.12.2022 14:31 - Son Güncelleme: 29.12.2022 14:31
SON DAKİKA: Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu. Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı.

SON DAKİKA: Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu

Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

SON DAKİKA: Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un ölümüne neden olmuştu... O sürücünün cezası belli oldu

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden babasının saatini paylaştı '14:05'

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