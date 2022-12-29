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Haberler Magazin Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlıkları sırasında mahalle sakinleri ile set çalışanları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı tartışma sonrası mahalledeki gençler rambo bıçağı ve palalarla set çalışanlarına saldırdı.

29.12.2022 15:46 - Son Güncelleme: 29.12.2022 15:48
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

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Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

Kartal'da çekimleri devam eden "Gecenin Ucunda" dizisinin setine rambo bıçağı ve palalarla saldırı düzenlendi. Set çalışanları ile çekimin yapıldığı mahallede yaşayan gençler arasında çıkan kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sona erdi. İşte detaylar...

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

KÜFÜRLEŞME NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal'da "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay yerinden uzaklaşan gençler kurulan seti kısa süre sonra palalar ve rambo bıçaklarıyla basarak set çalışanlarına saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son bulurken korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edilirken, filmin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün çekim alanına yaşanan olaylardan dolayı gelmediği öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

"NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU BİR GÜN GELİRLERSE ÇAYIMIZI DA İÇSİNLER"

Dükkanında çekim yapılacak olan esnaf Erhan Gül, "Dün öğlen civarı burada dizi çekimi vardı. Mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. 5 dakika geçince mahalledeki gençler bıçakla pala ile geldiler. Set ekibi de kendini savunmak için saldırdı. Gençler kaçtı. Set ekibi de çekimi iptal ederek buradan ayrıldı. Rambo bıçağı, pala ile gelmişti gençler.

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı

Neslihan Atagül gelecekti. Sahnesini oynayacaktı. Biz mahalle olarak bu duruma çok üzüldük. Sevdiğimiz sanatçılar gelecekti. 3 tane gencin yaptığı yüzünden mahalle kötü anılacak. Bu sanatçılar bir daha bu mahalleye gelmez. Biz mahalleli olarak onları çok seviyoruz. Neslihan Hanım ve eşi Kadir Doğulu bir gün gelirlerse çayımızı da içsinler" diye konuştu.

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