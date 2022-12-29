Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlıkları sırasında mahalle sakinleri ile set çalışanları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı tartışma sonrası mahalledeki gençler rambo bıçağı ve palalarla set çalışanlarına saldırdı.
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı
Kartal'da çekimleri devam eden "Gecenin Ucunda" dizisinin setine rambo bıçağı ve palalarla saldırı düzenlendi. Set çalışanları ile çekimin yapıldığı mahallede yaşayan gençler arasında çıkan kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sona erdi. İşte detaylar...
KÜFÜRLEŞME NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal'da "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.
Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edilirken, filmin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün çekim alanına yaşanan olaylardan dolayı gelmediği öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.
"NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU BİR GÜN GELİRLERSE ÇAYIMIZI DA İÇSİNLER"
Dükkanında çekim yapılacak olan esnaf Erhan Gül, "Dün öğlen civarı burada dizi çekimi vardı. Mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. 5 dakika geçince mahalledeki gençler bıçakla pala ile geldiler. Set ekibi de kendini savunmak için saldırdı. Gençler kaçtı. Set ekibi de çekimi iptal ederek buradan ayrıldı. Rambo bıçağı, pala ile gelmişti gençler.
Neslihan Atagül gelecekti. Sahnesini oynayacaktı. Biz mahalle olarak bu duruma çok üzüldük. Sevdiğimiz sanatçılar gelecekti. 3 tane gencin yaptığı yüzünden mahalle kötü anılacak. Bu sanatçılar bir daha bu mahalleye gelmez. Biz mahalleli olarak onları çok seviyoruz. Neslihan Hanım ve eşi Kadir Doğulu bir gün gelirlerse çayımızı da içsinler" diye konuştu.