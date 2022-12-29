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Haberler Magazin Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin: "Mehmet sağ olsun"

Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin: "Mehmet sağ olsun"

Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin... İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok konuşulan magazin olaylarını analiz etti. Listenin başında yer alan ismi görenler, "Mehmet sağ olsun" yorumları yaptı.

29.12.2022 14:20 - Son Güncelleme: 29.12.2022 14:20
Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin: Mehmet sağ olsun

Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin...

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Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin: Mehmet sağ olsun

HADİSE ZİRVEYE YERLEŞTİ

10 ismin yer aldığı listenin başında 132715 haberle bu yıl içerisinde Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenip birkaç ay sonra olaylı şekilde boşanan şarkıcı Hadise geldi.

Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin: Mehmet sağ olsun

Hadise'yi ise 103182 haberle geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen ve özel hayatıyla sıkça konuşulan Acun Ilıcalı geliyor.

Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin: Mehmet sağ olsun

Ilıcalı'nın yer aldığı haberlerin toplam okunma sayısı ise 558.542.538.

Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin: Mehmet sağ olsun

GÜLŞEN VE İBRAHİM TATLISES DE LİSTEDE

İmam hatiplilerle ilgili söylediklerinden dolayı hapis yatan Gülşen 56788 habere konu olarak listenin 3. sırasına yerleşti. Gülşen, 272.242.181 okunma sayısına ulaştı.

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