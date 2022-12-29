Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin: "Mehmet sağ olsun"
Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin... İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok konuşulan magazin olaylarını analiz etti. Listenin başında yer alan ismi görenler, "Mehmet sağ olsun" yorumları yaptı.
29.12.2022 14:20 - Son Güncelleme: 29.12.2022 14:20
Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Hadise, İbrahim Tatlıses ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlülerinde zirve bakın kimin...
HADİSE ZİRVEYE YERLEŞTİ
10 ismin yer aldığı listenin başında 132715 haberle bu yıl içerisinde Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenip birkaç ay sonra olaylı şekilde boşanan şarkıcı Hadise geldi.
Hadise'yi ise 103182 haberle geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen ve özel hayatıyla sıkça konuşulan Acun Ilıcalı geliyor.