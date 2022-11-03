SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın'a veda... Japon eşi Miho Shimotashiro gözyaşlarına boğuldu: "Bundan sonra asla..."
Oyuncu Rıza Akın'a veda... Japon eşi Miho Shimotashiro gözyaşlarına boğuldu. Sinema ve tiyatro oyuncusu Rıza Akın beyin kanaması geçirmişti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, Akın'ın ameliyattan çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu söylemişti. Ardından çok geçmeden acı haber geldi. Beyin kanaması geçirdikten sonra hayatını kaybeden aktör, yazar ve gazeteci Rıza Akın için bugün Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi. Sevenleri usta oyuncuya son görevini yapmak için salonda hazır bulundu. Veda gününde duygusal anlar yaşandı.
03.11.2022 14:11 - Son Güncelleme: 03.11.2022 14:13
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış, hemen ameliyata alınmıştı. Usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen çarşamba günü hayatını kaybetmişti.
Rıza Akın'ın dostları ve sevenleri bugün Atlas Sineması'nda bir araya geldi. Birçok başarılı projede yer alan Akın'ın veda töreninde duygusal anlar yaşandı.
. Duyguları dile getiren Miho Shimotashiro, "Rıza'nın eşi olarak şunu söylemek istiyorum. Bana 'Bundan sonra hayatında asla yalnız hissetme çünkü yanında Rıza Akın var' dedi." ifadelerini kullandı.