Hafsanur Sancaktutan bakın aslen nereli çıktı herkes başka sanıyordu! Sevgilisi Deniz Can Aktaş'la çok konuşulan Hafsanur'un memleketi...
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Hafsanur Sancaktutan... 22 yaşındaki güzel oyuncunun son dönemde adeta yıldızı parladı. Rol aldığı dijital yapımın ardından televizyon ekranlarına geri dönen Hafsanur Sancaktutan günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hafsanur Sancaktutan hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Hafsanur Sancaktutan olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
03.11.2022 13:06 - Son Güncelleme: 03.11.2022 13:06
Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hafsanur Sancaktutan bir süredir meslektaşı Deniz Can Aktaş'la aşk yaşıyor.
Sancaktutan hakkında araştırma yapanlar en çok da nereli olduğunu merak etti. Bakın Hafsanur Sancaktutan aslen nereli çıktı.