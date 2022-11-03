Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab hakkında Arto'dan olay sözler! Ağızlar açık kaldı: "Para verip..."
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab hakkında Arto'dan olay sözler! Artı konuştu, ağızlar açık kaldı. Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da evlenmiş 30 Eylül'de ise tek celsede boşanmıştı... Ünlü şarkıcı Hadise'nin evliliği bitti ama dedikodular bitmiyor. Seren Serengil geçtiğimiz günlerde 'metres' iddiasıyla herkesi şoke etmişti. Olay yaratan iddiaların ardından Arto'dan Hadise ile ilgili şaşkına çeviren açıklama geldi. Arto, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliği ve boşanması hakkında Reza Zarrab detayına dikkat çekti.
HADİSE'NİN EVLİLİĞİ DÜZMECE MİYDİ?
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab hakkında Arto'dan olay sözler! Ağızlar açık kaldı.
Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.
''EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI"
Hadise avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, ''Evlilik Birliğinin Sarsılması" nedeniyle boşanma davası açtı.
SANAT HAYATINI KISITLADI
Avukat Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra davranışlarında değişmeler olduğu anlatıldı. Dinçerler'in şarkıcı Hadise'nin sanat hayatına yönetilk kıskançlıktan doğan kısıtlamalarda bulunmaya başladığı belirtilerek ''Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır.