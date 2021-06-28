SON DAKİKA: Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'den kahreden haber! Hayatını kaybeden Ali Demirel'in ölüm nedeni...
Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'den kahreden haber! Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel 77 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Demirel'in ölüm nedeni merak ediliyor. Usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. İşte Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'in ölümüne ilişkin detaylar...
28.06.2021 14:30
- Son Güncelleme: 28.06.2021 14:35
ÖLÜM NEDENİ...
Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.