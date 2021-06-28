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SON DAKİKA: Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'den kahreden haber! Hayatını kaybeden Ali Demirel'in ölüm nedeni...

Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'den kahreden haber! Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel 77 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Demirel'in ölüm nedeni merak ediliyor. Usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. İşte Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'in ölümüne ilişkin detaylar...

28.06.2021 14:30 - Son Güncelleme: 28.06.2021 14:35
SON DAKİKA: Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'den kahreden haber! Hayatını kaybeden Ali Demirel'in ölüm nedeni...

Son dakika haberi Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'den geldi. Usta oyuncu 77 yaşında hayata veda etti. Hayatını kaybeden Ali Demirel'in ölüm nedeni merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'den kahreden haber! Hayatını kaybeden Ali Demirel'in ölüm nedeni...

ÖLÜM NEDENİ...

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

SON DAKİKA: Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'den kahreden haber! Hayatını kaybeden Ali Demirel'in ölüm nedeni...

Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.

SON DAKİKA: Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'den kahreden haber! Hayatını kaybeden Ali Demirel'in ölüm nedeni...

ALİ DEMİREL KİMDİR?

Ali Demirel, 13 Mart 1944, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır.1944 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, sinemada birçok projede, polis, icra memuru, arson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.