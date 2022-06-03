Son Dakika: Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sessiz sedasız evlendi! O kare sosyal medyaya bomba gibi düştü
Son Dakika: Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal, boşanmanın ardından sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü çift, ilişkileriyle sık sık gündem olmuştu. Geçen şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, Roma'da nikah masasına oturdu. Sosyal medyada yapılan paylaşım ise kısa sürede gündem oldu.
03.06.2022 18:42 - Son Güncelleme: 03.06.2022 18:42
Mustafa Sandal, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 1028'de boşanmıştı.
Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle Melis Sütşurup ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.