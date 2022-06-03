Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya'nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Tepesine çıkıp poz verdi gören bir daha baktı
Meltem Yılmazkaya'nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, son olarak Afara adlı programa konuk olacağı açıklanması üzerine gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sevgilisi ile sarmaş dolaş verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına "Başının üstünde yerim var" notunu ekleyen Yılmazkaya'nın sevgilisi ile verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Bakın Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisi kimmiş...
03.06.2022 19:15 - Son Güncelleme: 03.06.2022 19:15
Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.