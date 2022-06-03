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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya'nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Tepesine çıkıp poz verdi gören bir daha baktı

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya'nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Tepesine çıkıp poz verdi gören bir daha baktı

Meltem Yılmazkaya'nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, son olarak Afara adlı programa konuk olacağı açıklanması üzerine gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sevgilisi ile sarmaş dolaş verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına "Başının üstünde yerim var" notunu ekleyen Yılmazkaya'nın sevgilisi ile verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Bakın Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisi kimmiş...

03.06.2022 19:15 - Son Güncelleme: 03.06.2022 19:15
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Tepesine çıkıp poz verdi gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Tepesine çıkıp poz verdi gören bir daha baktı

Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem oldu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Tepesine çıkıp poz verdi gören bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Tepesine çıkıp poz verdi gören bir daha baktı

Paylaşımının altına "Başının üstünde yerim var" notunu ekleyen Yılmazkaya'nın sevgilisi ile verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Tepesine çıkıp poz verdi gören bir daha baktı

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