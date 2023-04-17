SON DAKİKA: Müge Anlı 9 yıldır aranan kadını 1 günde buldu! Kızını arayan anne tavrıyla herkesi şaşırttı! Fuhuş çetesi iddiası bambaşka çıktı
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına geçen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. 53 yaşındaki Necla Ağaç, Müge Anlı ile tatlı Sert programına başvurarak 9 yıldır eve gelmeyen kızı Aynzeliha Ağaç'ın bulunması için yardım istedi. Müge Anlı ise 24 yaşındaki Aynzeliha Ağaç'ı bir günde buldu ve stüdyoya getirdi. Ancak müjdeli haberi alan Necla Hanım'ın tavrı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
17.04.2023 12:17 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:27
Anlı, 9 yıldır aranan 24 yaşındaki Aynzeliha Ağaç'ı bir günde buldu. Ancak kızını bulmak için programa başvuran 53 yaşındaki Necla Ağaç'ın tavrı herkesi şaşkına çevirdi.