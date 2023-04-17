RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin SON DAKİKA: Müge Anlı 9 yıldır aranan kadını 1 günde buldu! Kızını arayan anne tavrıyla herkesi şaşırttı! Fuhuş çetesi iddiası bambaşka çıktı

SON DAKİKA: Müge Anlı 9 yıldır aranan kadını 1 günde buldu! Kızını arayan anne tavrıyla herkesi şaşırttı! Fuhuş çetesi iddiası bambaşka çıktı

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına geçen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. 53 yaşındaki Necla Ağaç, Müge Anlı ile tatlı Sert programına başvurarak 9 yıldır eve gelmeyen kızı Aynzeliha Ağaç'ın bulunması için yardım istedi. Müge Anlı ise 24 yaşındaki Aynzeliha Ağaç'ı bir günde buldu ve stüdyoya getirdi. Ancak müjdeli haberi alan Necla Hanım'ın tavrı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.04.2023 12:17 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:27
SON DAKİKA: Müge Anlı 9 yıldır aranan kadını 1 günde buldu! Kızını arayan anne tavrıyla herkesi şaşırttı! Fuhuş çetesi iddiası bambaşka çıktı

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Milyonları ATV ekranına kilitleye programın yeni bölümünde yüzleri gülümseten bir gelişme yaşandı.

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SON DAKİKA: Müge Anlı 9 yıldır aranan kadını 1 günde buldu! Kızını arayan anne tavrıyla herkesi şaşırttı! Fuhuş çetesi iddiası bambaşka çıktı

Anlı, 9 yıldır aranan 24 yaşındaki Aynzeliha Ağaç'ı bir günde buldu. Ancak kızını bulmak için programa başvuran 53 yaşındaki Necla Ağaç'ın tavrı herkesi şaşkına çevirdi.

9 yıldır aradığı kızını Müge Anlı'da 1 günde buldu | VİDEO

SON DAKİKA: Müge Anlı 9 yıldır aranan kadını 1 günde buldu! Kızını arayan anne tavrıyla herkesi şaşırttı! Fuhuş çetesi iddiası bambaşka çıktı

Aynzeliha'nın stüdyoda olduğunun müjdesini veren Anlı, Necla Hanım'ın tepki vermemesi üzerine şöyle konuştu "Bir şey mi oldu? Kızını buldum diyorum, sevinmiyorsun. Sen buraya onun için gelmedin mi? Ben sana kızını getirdim, buna sevinmen gerekmiyor mu?" sorusunu yöneltti.

SON DAKİKA: Müge Anlı 9 yıldır aranan kadını 1 günde buldu! Kızını arayan anne tavrıyla herkesi şaşırttı! Fuhuş çetesi iddiası bambaşka çıktı

Bunun üzerine Necla Hanım, gözyaşlarını tutamayarak "Ben çok şey yaşadım. Onu şebekenin içinden aldım" dedi. Kızının fuhuş çetesinin içinde olduğu ve onların kızını estetikle güzelleştirdiklerini düşünen Necla Hanım, Anlı'nın "Bir şeyden mi konuşuyorsun?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

SON DAKİKA: Müge Anlı 9 yıldır aranan kadını 1 günde buldu! Kızını arayan anne tavrıyla herkesi şaşırttı! Fuhuş çetesi iddiası bambaşka çıktı

"Onların isimlerini verirse öldürürler. Bana ve diğer kardeşlerine bir şey yapmalarından endişe diyorum. Kızıma sarılmak istiyorum, görmek istiyorum"

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