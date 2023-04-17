SON DAKİKA: Müge Anlı 9 yıldır aranan kadını 1 günde buldu! Kızını arayan anne tavrıyla herkesi şaşırttı! Fuhuş çetesi iddiası bambaşka çıktı

Bunun üzerine Necla Hanım, gözyaşlarını tutamayarak "Ben çok şey yaşadım. Onu şebekenin içinden aldım" dedi. Kızının fuhuş çetesinin içinde olduğu ve onların kızını estetikle güzelleştirdiklerini düşünen Necla Hanım, Anlı'nın "Bir şeyden mi konuşuyorsun?" sorusu üzerine şöyle konuştu: