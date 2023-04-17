RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Buse Varol ile Alişan’ın kızını gören şaşıp kaldı! Minik Eliz, Demet Akalın’la pişti oldu! Dansıyla sosyal medyayı kırıp geçirdi!

Buse Varol ile Alişan’ın kızını gören şaşıp kaldı! Minik Eliz, Demet Akalın’la pişti oldu! Dansıyla sosyal medyayı kırıp geçirdi!

Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında nikah masasına oturan türkücü Alişan'ın bu evlilikten iki evladı oldu. Ünlü türkücü, ailesi ile birlikte uzun bir dönem küs olduğu sıkı dostu Demet Akalın'la bir araya geldi. Alişan ve ailesini ağırlayan Akalın, çiftin minik kızı Eliz ile çektiği görüntüleri ise sosyal medyada yayınladı. Eliz'le pişti olan Demet Akalın'ın o paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Minik Eliz'in dans performansı ise büyük beğeni topladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
17.04.2023 11:32 - Son Güncelleme: 17.04.2023 11:32
Buse Varol ile Alişan’ın kızını gören şaşıp kaldı! Minik Eliz, Demet Akalın’la pişti oldu! Dansıyla sosyal medyayı kırıp geçirdi!

Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin, bu evlilikten Eliz ve Burak adında iki evladı oldu.

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Buse Varol ile Alişan’ın kızını gören şaşıp kaldı! Minik Eliz, Demet Akalın’la pişti oldu! Dansıyla sosyal medyayı kırıp geçirdi!

Ünlü türkücü, ailesi ile birlikte uzun bir dönem küs olduğu sıkı dostu Demet Akalın'la bir araya geldi. Alişan ve ailesini ağırlayan Akalın, çiftin minik kızı Eliz ile çektiği görüntüleri ise sosyal medyada yayınladı.

Buse Varol ile Alişan’ın kızını gören şaşıp kaldı! Minik Eliz, Demet Akalın’la pişti oldu! Dansıyla sosyal medyayı kırıp geçirdi!

Söz konusu paylaşımda Akalın, "Kız eteğimiz aynı" derken minik Eliz'in dans performansı sosyal medyayı salladı.

Buse Varol ile Alişan’ın kızını gören şaşıp kaldı! Minik Eliz, Demet Akalın’la pişti oldu! Dansıyla sosyal medyayı kırıp geçirdi!

İşte Demet Aklın'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Buse Varol ile Alişan’ın kızını gören şaşıp kaldı! Minik Eliz, Demet Akalın’la pişti oldu! Dansıyla sosyal medyayı kırıp geçirdi!

DEMET AKALIN'IN KIZI

Hira Kurt

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