Buse Varol ile Alişan’ın kızını gören şaşıp kaldı! Minik Eliz, Demet Akalın’la pişti oldu! Dansıyla sosyal medyayı kırıp geçirdi!

Ünlü türkücü, ailesi ile birlikte uzun bir dönem küs olduğu sıkı dostu Demet Akalın'la bir araya geldi. Alişan ve ailesini ağırlayan Akalın, çiftin minik kızı Eliz ile çektiği görüntüleri ise sosyal medyada yayınladı.