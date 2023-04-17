Buse Varol ile Alişan’ın kızını gören şaşıp kaldı! Minik Eliz, Demet Akalın’la pişti oldu! Dansıyla sosyal medyayı kırıp geçirdi!
Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında nikah masasına oturan türkücü Alişan'ın bu evlilikten iki evladı oldu. Ünlü türkücü, ailesi ile birlikte uzun bir dönem küs olduğu sıkı dostu Demet Akalın'la bir araya geldi. Alişan ve ailesini ağırlayan Akalın, çiftin minik kızı Eliz ile çektiği görüntüleri ise sosyal medyada yayınladı. Eliz'le pişti olan Demet Akalın'ın o paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Minik Eliz'in dans performansı ise büyük beğeni topladı. İşte o paylaşım...
17.04.2023 11:32 - Son Güncelleme: 17.04.2023 11:32
Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin, bu evlilikten Eliz ve Burak adında iki evladı oldu.
Ünlü türkücü, ailesi ile birlikte uzun bir dönem küs olduğu sıkı dostu Demet Akalın'la bir araya geldi. Alişan ve ailesini ağırlayan Akalın, çiftin minik kızı Eliz ile çektiği görüntüleri ise sosyal medyada yayınladı.