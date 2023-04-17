"İlahi adalet" paylaşımı sonrası zehir zemberek sözler "Benim hayatım yok mu sanıyorsunuz?" Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılığı sonrası...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanma açıklaması geldi.

İkili, ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.