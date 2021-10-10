Son dakika: Merakla beklenen düğünü gerçekleşti! Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evlendi işte detaylar...
Son dakika: Merakla beklenen düğünü gerçekleşti! Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'dan beklenen haber geldi. Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen düğün, bu akşam İstanbul'da yapıldı. Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çiftten Nazlı Kayı'nın gelinliği ise sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorumda bulunduğu gelinlik, birçok kişi tarafından beğenilmedi. İşte detaylar...
10.10.2021 00:16
- Son Güncelleme: 10.10.2021 00:16
Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 18 Aralık 2020 tarihinde nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
3 Eylül Cuma günü Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili'nin vefatıyla sarsılmış ve düğünlerini erteleme kararı almıştı.
Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çiftten Nazlı Kayı'nın gelinliği ise sosyal medyaya damga vurdu.